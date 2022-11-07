EYT'lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 binTL tazminat...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışmalarda sona yaklaşılıyor. İlk aşamada 1.5 milyon kişi emeklilikten yararlanacak. Emekli olanlar işten ayrılırsa kıdem tazminatını da alacak. Ocak'ta yapılacak maaş zammıyla birlikte tazminat tutarları da beraberinde yükselecek. Öte yandan primi eksik olan EYT'liler nasıl tamamlayacağını merak ediyor. Prim günlerini tamamlamak için yasalarımız değişik kesimlere borçlanma imkanları sunuyor. İşte EYT'den faydalanmak isteyenler için çözümler ve Kıdem tazminat miktarları haberimizde!
07.11.2022 11:57 - Son Güncelleme: 07.11.2022 11:57
Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı EYT çalışmalarından çıkacak müjdeye kilitlendi. Prim yaş gibi detaylar henüz belli olmazken, Bakan Bilgin masada tek formül olduğunu söylemişti. EYT gelişmeleri sıkı takip edilirken kimlerin yasadan yararlanacağı merak konusu oldu. İşte EYT'de kıdem tazminatı hesabı ve tüm merak edilenler haberimizde!