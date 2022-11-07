EYT’lilere PLATİN değerinde yepyeni TABLO! 1989-90-92-94-98-99 sigortalılar EYT kesitine alınacak! Erken emeklilik + Maaş + 15 binTL tazminat...

Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı EYT çalışmalarından çıkacak müjdeye kilitlendi. Prim yaş gibi detaylar henüz belli olmazken, Bakan Bilgin masada tek formül olduğunu söylemişti. EYT gelişmeleri sıkı takip edilirken kimlerin yasadan yararlanacağı merak konusu oldu. İşte EYT'de kıdem tazminatı hesabı ve tüm merak edilenler haberimizde!