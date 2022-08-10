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10 soruda emekliye promosyon rehberi! Tutarlar 7750 TL'ye kadar arttı! Emekliler seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

Bankaların emekli yarışı kızıştı, promosyonda tutarlar 7 bin 750 liraya kadar yükseldi. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Aldığı promosyonu düşük bulanlara da imkan var&hellip;

Çığıl Ön Yener
10.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 10.08.2022 06:58
10 soruda emekliye promosyon rehberi! Tutarlar 7750 TL’ye kadar arttı! Emekliler seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

Emeklilerin banka promosyonu, ulaştığı rakamlar ile son dönemde gündeme oturdu.

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10 soruda emekliye promosyon rehberi! Tutarlar 7750 TL’ye kadar arttı! Emekliler seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

Bazı bankalar emeklilere 7 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza attı.

10 soruda emekliye promosyon rehberi! Tutarlar 7750 TL’ye kadar arttı! Emekliler seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

Promosyon tutarlarının iyice yükselmesi, taahhüdü süren emeklileri de 'Ben bu imkanlardan nasıl yararlanırım?' telaşına sürükledi.

10 soruda emekliye promosyon rehberi! Tutarlar 7750 TL’ye kadar arttı! Emekliler seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları:

10 soruda emekliye promosyon rehberi! Tutarlar 7750 TL’ye kadar arttı! Emekliler seçim yaparken nelere dikkat etmeli?

1) Promosyon tutarını bankalar istediği gibi belirleyebiliyor mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor.

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