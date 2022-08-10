10 soruda emekliye promosyon rehberi! Tutarlar 7750 TL'ye kadar arttı! Emekliler seçim yaparken nelere dikkat etmeli?
Bankaların emekli yarışı kızıştı, promosyonda tutarlar 7 bin 750 liraya kadar yükseldi. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Aldığı promosyonu düşük bulanlara da imkan var…
10.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 10.08.2022 06:58
1) Promosyon tutarını bankalar istediği gibi belirleyebiliyor mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor.