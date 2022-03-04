TOKİ'den 117 bin TL'ye 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! Bu fırsat yılda 1 defa denk gelir! Ayda 392,87 TL'ye kira yerine kendi evinizi ödeyin!

Kendi evini almak bu kadar kolay olmamıştır! Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere Mart ayına özel TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı birçok ilde projeler üretmeye tam gaz devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede satışa çıkan ucuz daireler dikkatleri üzerine çekti. Aralarında İstanbul Başakşehir, Ankara gibi illerin yer aldığı projeler büyük ilgi görüyor. Konya'da satışa sunulan 2+1 evler, ayda 392,87 TL taksitle 117 bin TL'ye ev sahibi olmanızı sağlıyor. İşte 2022 TOKİ Mart ayı kampanyaları!