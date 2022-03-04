TOKİ'den 117 bin TL'ye 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler! Bu fırsat yılda 1 defa denk gelir! Ayda 392,87 TL'ye kira yerine kendi evinizi ödeyin!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bazı illerde uygun fiyatlı daireleri satışa sundu. Bu bağlamda daire satışı yapılan illerden ev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2022 Mart ayı konut başvurularının başladığı ve bazı şehirlerde vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde konut satışı yapıldığını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte 2022 Mart ayı TOKİ il il satışa sunulan daire ve iş yerlerinin sayısı!
Kendi evini almak bu kadar kolay olmamıştır! Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere Mart ayına özel TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı birçok ilde projeler üretmeye tam gaz devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede satışa çıkan ucuz daireler dikkatleri üzerine çekti. Aralarında İstanbul Başakşehir, Ankara gibi illerin yer aldığı projeler büyük ilgi görüyor. Konya'da satışa sunulan 2+1 evler, ayda 392,87 TL taksitle 117 bin TL'ye ev sahibi olmanızı sağlıyor. İşte 2022 TOKİ Mart ayı kampanyaları!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptırılan 215 konutu satışa çıkardı. 165 adet 2+1 konut ile 50 adet 3+1 konut için başvurular 23 Şubat 2022 - 4 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak.
Ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaşa kolaylık sağlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerinde yer alan konutlarda da yüzde 50 oranında artış yaşandı.