Anında e-Devlet'ten başvuru yapın! 3 DAKİKADA 18-65 yaş arası herkes ATM'den çekebiliyor! 5 BİN 137 TL MAAŞ DİREKT hesaba yatıyor!
İşsizlik maaşı 2 bin 568 TL olurken tavan ücret 5 bin 137 liraya yükseldi. Maaş 10 aya kadar ödeniyor Temmuz ayı ile birlikte yıllar sonra asgari ücrete ara zam yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücret yüzde 30 artış ile 5004 liradan 6.471 liraya çıkartıldı. Net asgari ücret ise 4253 liradan 5.500 liraya yükseldi. Asgari ücretteki bu artış birçok ödemeyi ve borçlanmayı da değiştirdi. Bunlardan birisi de işsizlik ödeneği. İşsizlere verilen bu ödenekte alt ve üst sınırlar brüt asgari ücrete göre belirleniyor.
İŞKUR geliri olmayana müjdeyi verdi. İşsiz kalan herkes 30 gün içinde başvurursa aylık maaş bağlanıyor! Çalışanların işten çıkartılmaları durumunda yeni bir iş bulana kadar hayatlarını idame etmeleri için İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Bu ödenekten yararlanabilmesi için çalışanların bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği alınabilmesi için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemesinin yapılmış olması ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışılmış olması gerekiyor. Gerekli şartları taşıyanlar iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmaları durumunda işsizlik maaşı alıyor. İşte işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...
İşsizlik maaşı 2 bin 568 TL olurken tavan ücret 5 bin 137 liraya yükseldi. Maaş 10 aya kadar ödeniyor Temmuz ayı ile birlikte yıllar sonra asgari ücrete ara zam yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücret yüzde 30 artış ile 5004 liradan 6.471 liraya çıkartıldı. Net asgari ücret ise 4253 liradan 5.500 liraya yükseldi. Asgari ücretteki bu artış birçok ödemeyi ve borçlanmayı da değiştirdi. Bunlardan birisi de işsizlik ödeneği. İşsizlere verilen bu ödenekte alt ve üst sınırlar brüt asgari ücrete göre belirleniyor.
SÜREYE DİKKAT!
İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' İşkur'a başvurmak şart. 30 gün sonra da başvurulabilir ama gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmiyor. Başvurular, 'iskur.gov.tr', 'e-Devlet' veya İşkur'a elden yapılabilir. Maaş için aranan bazı özellikler var. Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş işçinin, son 3 yılda adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş, işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması gerekiyor. Adına en az 600 gün prim ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödenenlere 8 ay, 1080 gün prim ödenenlere ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.
ÖDENEK ALINIRKEN DİKKAT!
İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, yaşlılık aylığı alınması, sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silah altına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum 15 gün içinde İşkur'a bildirilmeli. İşsizlik maaşı alırken, maaştan yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanmak mümkün oluyor. Kalan hak sahipliğinin devamında İşkur'a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştiriliyor.
2022 İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
İş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.