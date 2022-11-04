Anında e-Devlet’ten başvuru yapın! 3 DAKİKADA 18-65 yaş arası herkes ATM’den çekebiliyor! 5 BİN 137 TL MAAŞ DİREKT hesaba yatıyor!

İŞKUR geliri olmayana müjdeyi verdi. İşsiz kalan herkes 30 gün içinde başvurursa aylık maaş bağlanıyor! Çalışanların işten çıkartılmaları durumunda yeni bir iş bulana kadar hayatlarını idame etmeleri için İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Bu ödenekten yararlanabilmesi için çalışanların bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği alınabilmesi için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemesinin yapılmış olması ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışılmış olması gerekiyor. Gerekli şartları taşıyanlar iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmaları durumunda işsizlik maaşı alıyor. İşte işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...