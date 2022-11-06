EYT'lilere Aralık maratonu START verdi! 1980-1987-1992-1995-1999 sigortalılık süresi hazine değerinde! 39-41-44-52-61 santim santim yaş hesabı!
EYT yasası için sadece sayılı günler, haftalar kaldı. EYT çıktığında prim ve süre için eksikleri olanlar bunları tamamladığında emeklilik hakkını elde edecek. Primi tamamlayıp sigortalılık süresini doldurmayanlar ise bir süre bekleyecek. Prim eksiği için ise EYT'lilere borçlanma imkanı sunuluyor. Borçlanmayı 12. aya kadar yapan kazançlı çıkacak. Çünkü 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde bile SSK'da en az 5000 gün gerekecek. Öte yandan, EYT ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında 2023'ten önce EYT sorunun halledileceğini açıklamıştı. Peki, EYT ile kimler emekli olacak? EYT prim eksiği olan nasıl borçlanacak? İşte merak edilenler!
06.11.2022 10:39 - Son Güncelleme: 06.11.2022 10:39
EYT'lilerin tarih, prim, yıl, tazminat, aylık bağlama işlemleri yaklaşıyor! Aralık ayı için geri sayım sona eriyor. EYT müjdesine sayılı günler kala vatandaşlar eksikliklerini bir an önce gidermek istiyorlar. Bu kapsamda EYT'den kimlerin yararlanacağı da sıklıkla araştırılanlar arasına giriyor. Haberimizde merak edilen sorulara cevap verdik. İşte EYT'ye dair bilinmesi gerekenler!
Türkiye'de emeklilik için mutlaka istenen prim gün sayısını doldurmak lazım. Bu günlerde milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi çıktığında da yine emeklilik için prim gün sayısı önem kazanacak.