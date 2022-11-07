7 KASIM TOKİ İL İL İLÇE İLÇE CANLI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI! TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları İSİM İSİM SIRALI kazananlar listesi: Şırnak, Ardahan...

Tüm Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği sosyal konut projesinde kura etabı 7 Kasım'da başlıyor. Bakan Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarının müjdesini duyurdu. İlk kura Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. Öte yandan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kura takvimi belli oldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler!