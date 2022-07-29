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Haberler Ekonomi EYT'lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! 1999 2008'de sigortalı olan EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? Prime göre aylık hesabı yaptık!

EYT'lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! 1999 2008'de sigortalı olan EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? Prime göre aylık hesabı yaptık!

EYT hakkında son gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili formüller konuşulurken bir yandan da maaş hesabı merak ediliyor. Bu kapsamda, "EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? EYT'liler kaç TL emekli aylığı ile emekli olacaklar?" sorularına yanıt aranıyor. EYT kapsamında olan emekliler için maaş hesabı 3 ayrı dönemde hesaplanacak. EYT'lilerin büyük bir kısmı 2000 yılı sonrasına denk geliyor. İşte EYT maaş hesabı...

takvim.com.tr
29.07.2022 19:22 - Son Güncelleme: 29.07.2022 19:22
EYT’lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! 1999 2008’de sigortalı olan EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak? Prime göre aylık hesabı yaptık!

Milyonların merakla beklediği EYT sorunu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaş dışındaki şartları yerine getiren EYT'liler için çeşitli formüller masaya yatırıldı ve Türkiye modeli ortaya çıktı. Maaş konusunda da ipuçları geldi. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Peki, EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? EYT'liler kaç TL emekli aylığı ile emekli olacaklar? İşte merak edilenler!

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EYT’lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! 1999 2008’de sigortalı olan EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak? Prime göre aylık hesabı yaptık!

EYT'liler yani 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor. Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler, bu düzenlemeyle emeklilik imkanına kavuşabilecek.

EYT’lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! 1999 2008’de sigortalı olan EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak? Prime göre aylık hesabı yaptık!

Bu kapsamda olanlar yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların emeklilik zamanlarında maaşları için üç ayrı hesaplama yapılıyor.

EYT’lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! 1999 2008’de sigortalı olan EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak? Prime göre aylık hesabı yaptık!

Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

EYT’lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! 1999 2008’de sigortalı olan EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak? Prime göre aylık hesabı yaptık!

Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor. En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak formül şöyle: Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı. Aylık bağlama oranını ise gün sayısı, yani prim ödediğiniz süre belirliyor.

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