EYT’lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! 1999 2008’de sigortalı olan EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak? Prime göre aylık hesabı yaptık!

Milyonların merakla beklediği EYT sorunu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaş dışındaki şartları yerine getiren EYT'liler için çeşitli formüller masaya yatırıldı ve Türkiye modeli ortaya çıktı. Maaş konusunda da ipuçları geldi. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Peki, EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? EYT'liler kaç TL emekli aylığı ile emekli olacaklar? İşte merak edilenler!