EYT'lilere 4.500 5.000 TL maaşla emeklilik! 1999 2008'de sigortalı olan EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? Prime göre aylık hesabı yaptık!
EYT hakkında son gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili formüller konuşulurken bir yandan da maaş hesabı merak ediliyor. Bu kapsamda, "EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? EYT'liler kaç TL emekli aylığı ile emekli olacaklar?" sorularına yanıt aranıyor. EYT kapsamında olan emekliler için maaş hesabı 3 ayrı dönemde hesaplanacak. EYT'lilerin büyük bir kısmı 2000 yılı sonrasına denk geliyor. İşte EYT maaş hesabı...
Milyonların merakla beklediği EYT sorunu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaş dışındaki şartları yerine getiren EYT'liler için çeşitli formüller masaya yatırıldı ve Türkiye modeli ortaya çıktı. Maaş konusunda da ipuçları geldi. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Peki, EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? EYT'liler kaç TL emekli aylığı ile emekli olacaklar? İşte merak edilenler!
Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor. En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak formül şöyle: Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı. Aylık bağlama oranını ise gün sayısı, yani prim ödediğiniz süre belirliyor.