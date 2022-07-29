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Haberler Ekonomi Evde çalışan kadınlara emeklilik! Bakıcı, temizlikçilere 50-51-52 yaşında emekli olma imkanı doğdu! Ayda 10 gün yeterli: Tek bir SMS ile...

Evde çalışan kadınlara emeklilik! Bakıcı, temizlikçilere 50-51-52 yaşında emekli olma imkanı doğdu! Ayda 10 gün yeterli: Tek bir SMS ile...

Emeklilik her çalışanın mutlak hayalidir. Bazı iş kollarında çalışan kişiler ne zaman emekli olabileceğini merak ediyor. Özellikle bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada önemli olan çalışma günü sayısı. Bu sayıya göre farklı uygulamalar mevcut. Ödenecek primler de yeni asgari ücretle birlikte değişti. İsteyen çalışanlar primlerini tamamlayabilecek. Peki, ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı yaptırılmak zorunda mı? Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların emeklilik primi yatırması için bir süre sınırı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları ve emeklilik formülleri...

takvim.com.tr
29.07.2022 23:48 - Son Güncelleme: 29.07.2022 23:48
Evde çalışan kadınlara emeklilik! Ayda 10 gün yeterli: Bakıcı, temizlikçilere 50-51-52 yaşında emekli olma imkanı doğdu! Tek bir SMS ile...

Çalışma yaşamında bulunanların hepsi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak olarak çalışıyor. Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişiler için iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri de gerekiyor. Bakıcı, temizlikçi şeklinde ev hizmetlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada çalışma günü sayısına göre farklı uygulamalar var. Ödenecek primler de yeni asgari ücretle beraber değişti...

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Evde çalışan kadınlara emeklilik! Ayda 10 gün yeterli: Bakıcı, temizlikçilere 50-51-52 yaşında emekli olma imkanı doğdu! Tek bir SMS ile...

Bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri, yeni asgari ücretle birlikte yükseldi.

Evde çalışan kadınlara emeklilik! Ayda 10 gün yeterli: Bakıcı, temizlikçilere 50-51-52 yaşında emekli olma imkanı doğdu! Tek bir SMS ile...

Prim tutarları çalışma süresine göre değişirken, isteyen çalışanlar primlerini tamamlayabilecek. İşte merak edilen soruların yanıtları:

Evde çalışan kadınlara emeklilik! Ayda 10 gün yeterli: Bakıcı, temizlikçilere 50-51-52 yaşında emekli olma imkanı doğdu! Tek bir SMS ile...

1. Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı yaptırılmak zorunda mı?
Evet, 1 gün de 10 gün de çalışsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu.

Evde çalışan kadınlara emeklilik! Ayda 10 gün yeterli: Bakıcı, temizlikçilere 50-51-52 yaşında emekli olma imkanı doğdu! Tek bir SMS ile...

Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.

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