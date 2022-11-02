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Haberler Ekonomi EYT'lilere 2 aylık SIR tablosu! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! O kişiler aslında EYT'li değil! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...

EYT'lilere 2 aylık SIR tablosu! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! O kişiler aslında EYT'li değil! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeler her geçen gün merakla takip ediliyor. Aralık ayında açıklanması beklenen EYT dosyasına 2 ay kala bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Yeni yıl itibariyle EYT'nin devreye girmesi bekleniyor. Bu süreye kadar eksiklikleri halletmek gerekiyor. Eğer halledemezseniz EYT'den yararlanamayacaksınız. Haberimizde EYT hakkında bilinmesi gereken detaylara yer verdik. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? Eksik primler nasıl tamamlanır? EYT ile emekli olanlar çalışabilir mi? İşte ayrıntılar...

takvim.com.tr
02.11.2022 12:19 - Son Güncelleme: 02.11.2022 12:19
EYT’lilere 2 aylık SIR tablosu! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! O kişiler aslında EYT’li değil! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasında, Aralık ayında! 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok şahıs emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. EYT çıkmadan önce bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. İşte EYT ile alakalı son durum...

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EYT’lilere 2 aylık SIR tablosu! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! O kişiler aslında EYT’li değil! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldı. 4-5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin ayrıntılarının önümüzdeki ayın başında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

EYT’lilere 2 aylık SIR tablosu! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! O kişiler aslında EYT’li değil! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...

Düzenleme için geri sayıma geçilirken EYT ile ilgili en çok merak edilen soruları ve yanıtlarını derledik...

EYT’lilere 2 aylık SIR tablosu! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! O kişiler aslında EYT’li değil! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...

EYT nedir, kimler EYT kapsamına giriyor?

1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi.

EYT’lilere 2 aylık SIR tablosu! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! O kişiler aslında EYT’li değil! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...

Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.

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