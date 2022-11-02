EYT’lilere 2 aylık SIR tablosu! 1999-2000-2008 yıl, prim gün, maaşta ince sınır! O kişiler aslında EYT’li değil! Staj, 18 yaş altı çalışmalar...

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasında, Aralık ayında! 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok şahıs emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. EYT çıkmadan önce bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. İşte EYT ile alakalı son durum...