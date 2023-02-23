EYT'ye SON 5 gün! Kısmi emeklilikte 1455 + 3600 + 4000 GÜN PRİM çivi gibi çakıldı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye son düzlük! Staj, doğum, askerlik...
EYT ne zaman çıkacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini belirtmişti. Bu nedenle EYT çalışmalarının 1 Mart itibariyle tamamlanması bekleniyor. SGK, Bağ-Kur, 4C'li milyonlarca emekli adayının merak ettikleri arasında kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık sigortası yer alıyor. Peki, son dakika EYT gelişmeleri neler? EYT ne zaman yasalaşacak? İşte EYT'de son durum...
23.02.2023 19:52 - Son Güncelleme: 23.02.2023 19:52
EYT son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2023 yılının gelmesi ile birlikte hız kazanan ve sona gelinen EYT düzenlemesi yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir süreliğine askıya alınmıştı. Kısmi emeklilikte 1455, 3600 gün detayı ise oldukça merak ediliyor. Meclis'in 28 Şubat'a kadar çalışmalarına ara vermesinin ardından nefesler tutuldu. İşte EYT kısmi emeklilik son dakika gelişmeleri ve EYT staj, çıraklık sigortasında son durum...
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, ERTELENECEK Mİ?
EYT düzenlemesinin normalde Şubat ayında yasalaşması bekleniyordu. İlk maaş ödemelerinin ise Mart ayında emekli olmaya hak kazananlara yapılması planlanıyordu.