EYT’ye SON 5 gün! Kısmi emeklilikte 1455 + 3600 + 4000 GÜN PRİM çivi gibi çakıldı! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye son düzlük! Staj, doğum, askerlik...

EYT son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2023 yılının gelmesi ile birlikte hız kazanan ve sona gelinen EYT düzenlemesi yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir süreliğine askıya alınmıştı. Kısmi emeklilikte 1455, 3600 gün detayı ise oldukça merak ediliyor. Meclis'in 28 Şubat'a kadar çalışmalarına ara vermesinin ardından nefesler tutuldu. İşte EYT kısmi emeklilik son dakika gelişmeleri ve EYT staj, çıraklık sigortasında son durum...