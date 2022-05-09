EYT'liler resen emekli mi edilecek? EYT'de 1997 yılı ve öncesi hesabı! 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...

Kamuoyu gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanınmış EYT'liler yeni detayları merak etmeye başladı. 3600 ek gösterge toplantısının hemen ardından EYT yasası ile alakalı çözüm arayışlarının ne yönde olacağına sıra geldi. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen emeklilik hedefiyle yaş şartını bekleyen çok sayıda mağdurun yaşadığı sorun ne süre çözülecek merak ediliyor. Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar 5 adımda sonuçlanacak. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Peki, EYT son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...