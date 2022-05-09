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Haberler Ekonomi EYT'liler resen emekli mi edilecek? EYT'de 1997 yılı ve öncesi hesabı! 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...

EYT'liler resen emekli mi edilecek? EYT'de 1997 yılı ve öncesi hesabı! 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...

EYT konusu ile ilgili yapılacak çalışmalar bir yandan merak edilirken, başka yandan çoğu yeni tartışmada beraberinde gündeme gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni açıklamalar sonrasında, emeklilik yaşının aşağı çekilmesine yönelik tartışmalar da gündemde ilk sırada yerini almaya başladı. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Peki, EYT son durum nedir? İşte tüm detaylar ve 5 adımlık çözüm haberimizde...

takvim.com.tr
09.05.2022 10:24 - Son Güncelleme: 09.05.2022 10:25
EYT’de 1997 yılı ve öncesi hesabı! EYT’liler resen emekli mi edilecek? 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...

Kamuoyu gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanınmış EYT'liler yeni detayları merak etmeye başladı. 3600 ek gösterge toplantısının hemen ardından EYT yasası ile alakalı çözüm arayışlarının ne yönde olacağına sıra geldi. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen emeklilik hedefiyle yaş şartını bekleyen çok sayıda mağdurun yaşadığı sorun ne süre çözülecek merak ediliyor. Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar 5 adımda sonuçlanacak. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Peki, EYT son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de 1997 yılı ve öncesi hesabı! EYT’liler resen emekli mi edilecek? 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...

Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar 5 adımda sonuçlanacak. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek.

EYT’de 1997 yılı ve öncesi hesabı! EYT’liler resen emekli mi edilecek? 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...

Uzun süredir gündemde olan ve çözüm arayışı süren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Çözüm için değişik formüllerin masada olduğu biliniyor.

EYT’de 1997 yılı ve öncesi hesabı! EYT’liler resen emekli mi edilecek? 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...

Ancak öncelikle kimlerin bu yasa ile emekli olabileceği de belirlenmesi gerekiyor. Yapılacak çalışma için 5 adımlı bir çözüm sistemi de bulunuyor.

EYT’de 1997 yılı ve öncesi hesabı! EYT’liler resen emekli mi edilecek? 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...

1-KAPSAMIN TESPİT EDİLMESİ

Öncelikle EYT yasasının kapsamının belirlenmesi gerekiyor. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.

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