EYT'liler resen emekli mi edilecek? EYT'de 1997 yılı ve öncesi hesabı! 5 milyona yakın kişinin yaş problemi 5 adımla çözülecek! Usul tespiti...
EYT konusu ile ilgili yapılacak çalışmalar bir yandan merak edilirken, başka yandan çoğu yeni tartışmada beraberinde gündeme gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni açıklamalar sonrasında, emeklilik yaşının aşağı çekilmesine yönelik tartışmalar da gündemde ilk sırada yerini almaya başladı. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Peki, EYT son durum nedir? İşte tüm detaylar ve 5 adımlık çözüm haberimizde...
Kamuoyu gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanınmış EYT'liler yeni detayları merak etmeye başladı. 3600 ek gösterge toplantısının hemen ardından EYT yasası ile alakalı çözüm arayışlarının ne yönde olacağına sıra geldi. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen emeklilik hedefiyle yaş şartını bekleyen çok sayıda mağdurun yaşadığı sorun ne süre çözülecek merak ediliyor. Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar 5 adımda sonuçlanacak. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Peki, EYT son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
1-KAPSAMIN TESPİT EDİLMESİ
Öncelikle EYT yasasının kapsamının belirlenmesi gerekiyor. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.