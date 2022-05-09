25 yıl evli kalan, hiç çalışmamış kadınlara emeklilik yolu var mı? 2160 gün primle annelere erken emeklilik! Yaş şartı geçersiz! En az 2.500 TL maaş...

Ülkemizde çalışan milyonlarca kadın ne zaman emekli olacağını merak edip hesaplama yapıyor. Bilindiği üzere, emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı gerekli. Yani bir yerde çalışmak ya da primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olabilir. Öte yandan kadınlar sigortadan sonra yaptıkları doğumlar için borçlanma yaparak erken emekli olabiliyor. 6 yıl (2160 gün) prim kazanıyor. Peki doğum borçlanmasından hangi anneler yararlanabilir? Borçlanılan prim, hangi süreleri kapsar? Anneler nasıl emekli olur? Hiç çalışmayan ev kadınları emekli olabilir mi? İşte tüm soruların cevapları!