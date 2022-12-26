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Haberler Ekonomi EYT'liler Kabine Toplantısı'na kilitlendi! Peki kimlerin hangi şartları tamamlanması gerek? Borçlanma EYT’li yapacak mı?

EYT'liler Kabine Toplantısı'na kilitlendi! Peki kimlerin hangi şartları tamamlanması gerek? Borçlanma EYT’li yapacak mı?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelinirken, milyonlar bugün yapılacak Kabine toplantısına kilitlendi. Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerek? Borçlanma EYT'li yapacak mı? İşte yanıtları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
26.12.2022 06:49 - Son Güncelleme: 26.12.2022 06:49
EYT’liler Kabine Toplantısı’na kilitlendi! Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerek? Borçlanma EYT’li yapacak mı?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelinirken, milyonlar bugün yapılacak Kabine toplantısına kilitlendi.

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EYT’liler Kabine Toplantısı’na kilitlendi! Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerek? Borçlanma EYT’li yapacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yılın son toplantısını yapacak.

EYT’liler Kabine Toplantısı’na kilitlendi! Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerek? Borçlanma EYT’li yapacak mı?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda, EYT çalışması hakkında bilgilendirme yapacak.

EYT’liler Kabine Toplantısı’na kilitlendi! Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerek? Borçlanma EYT’li yapacak mı?

Düzenlemenin detaylarının Başkan Erdoğan tarafından bugünkü toplantıdan sonra ya da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

EYT’liler Kabine Toplantısı’na kilitlendi! Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerek? Borçlanma EYT’li yapacak mı?

3600 GÜN YETER MI?
EYT düzenlemesinde en çok merak edilen konu, yaş sınırı konusu.

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