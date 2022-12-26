EYT'liler Kabine Toplantısı'na kilitlendi! Peki kimlerin hangi şartları tamamlanması gerek? Borçlanma EYT’li yapacak mı?
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelinirken, milyonlar bugün yapılacak Kabine toplantısına kilitlendi. Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerek? Borçlanma EYT'li yapacak mı? İşte yanıtları...
26.12.2022 06:49 - Son Güncelleme: 26.12.2022 06:49
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yılın son toplantısını yapacak.