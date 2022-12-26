Emekliye en az 5 bin TL! Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Ek ödemeler artacak mı? İşte detaylar
Asgari ücret artışı belli oldu, gözler diğer çalışanlar ile emeklilerin maaş zamlarına çevrildi. En düşük emekli aylığının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurlara ve emeklilere ek iyileştirme geliyor..
26.12.2022 06:49 - Son Güncelleme: 26.12.2022 06:49
Yeni yılda, milyonların geliri artacak. Asgari ücretlilerin zam oranı belli olurken, gözler diğer çalışanlar ile memur ve emeklilerin maaş artışına çevrildi.
Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar yeni yılda ne kadar zam alacak?
Asgari ücrete yüzde 54.66'lık zam tüm özel sektörde belirleyici, diğer maaşlar için de referans olacak.