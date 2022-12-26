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Haberler Ekonomi Emekliye en az 5 bin TL! Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Ek ödemeler artacak mı? İşte detaylar

Emekliye en az 5 bin TL! Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Ek ödemeler artacak mı? İşte detaylar

Asgari ücret artışı belli oldu, gözler diğer çalışanlar ile emeklilerin maaş zamlarına çevrildi. En düşük emekli aylığının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurlara ve emeklilere ek iyileştirme geliyor..

Hazal Ateş
26.12.2022 06:49 - Son Güncelleme: 26.12.2022 06:49
Emekliye en az 5 bin TL! Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Ek ödemeler artacak mı? İşte detaylar

Yeni yılda, milyonların geliri artacak. Asgari ücretlilerin zam oranı belli olurken, gözler diğer çalışanlar ile memur ve emeklilerin maaş artışına çevrildi.

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Emekliye en az 5 bin TL! Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Ek ödemeler artacak mı? İşte detaylar

İşte konuda merak edilen soruların yanıtları:

Emekliye en az 5 bin TL! Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Ek ödemeler artacak mı? İşte detaylar

Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar yeni yılda ne kadar zam alacak?
Asgari ücrete yüzde 54.66'lık zam tüm özel sektörde belirleyici, diğer maaşlar için de referans olacak.

Emekliye en az 5 bin TL! Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Ek ödemeler artacak mı? İşte detaylar

Son yıllarda yapılan ücret artışlarında asgari ücret artışı baz alınıyor.

Emekliye en az 5 bin TL! Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacak? Ek ödemeler artacak mı? İşte detaylar

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak, bundan dul ve yetimler de yararlanacak mı?
Bugün itibariyle 3 bin 500 lira olan en düşük (taban) emekli aylığındaki artış 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek.

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