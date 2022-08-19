Bankalarda promosyon çılgınlığı kasalar barut fıçısı gibi patladı! Ne 6 bin ne 7 bin! Halkbank, Ziraat, Vakıf, FİBA, TEB, İNG, Akbank...
Emekli promosyonu veren bankalardan yeni kampanya duyurusu geldi. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine çok yüksek miktarda promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşınıza ek binlerce lira alabilirsiniz! Peki nasıl? Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihi yapabiliyor.SSK veya Bağ-Kur'lular da e-Devlet üzerinden ya da SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken belgeye maaşın yatırılmasını istediği bankayı yazabiliyor.
Ne 6 bin ne 7 bin emekliye 8 binin üzerinde ödeme! Bankalarda promosyon çılgınlığı! Kasalar barut fıçısı gibi patladı. Halkbank, Ziraat, Vakıf, FİBA, TEB, İNG, Akbank harete geçti. Dev kampanyaya imza atan kamu ve özel bankalar emeklilerin maaşlarını taşımaları halinde 9 bine yakın ödeme yapıyor. Arkadaşını getirenler promosyona ek ödemeler de alıyor. Ağustos bitmeden bankalara koşun! Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Emekli promosyon veren bankaların en güncel listesi....
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÜCRETLERİ
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
VAKIFBANK
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,
1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ING
3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.