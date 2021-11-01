Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor! Yıpranma payından erken emeklilik için başvuru şartları! İşte o meslekler!

Sigortalı olarak aktif çalışma hayatında bulunan, ağır şartlar altındaki mesleklerde çalışan ve yaralanma ölüm tehlikesi yüksek olan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından erken emeklilik imkanı tanınıyor. Yıpranma payından emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmiş olması oldukça önemli ve bu şartların neler olduğu, hangi mesleklerin erken emeklilikten yararlanabildiği gibi konular gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte erken emekli eden o meslekler!