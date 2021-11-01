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Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor! Yıpranma payından erken emeklilik için başvuru şartları! İşte o meslekler!

Uzun yıllar iş hayatında aktif olan, sigortalı olarak çalışan milyonlarca vatandaş emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Bu süreyi erkene çekmek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı şartlar sunuyor ve bu şartları taşıyanlar daha erken emekli olabiliyor. Yıpranma payı yüksek olan, ağır şartlardaki işlerde çalışan vatandaşlar emekli olacağı tarihi öne çekebiliyor. Yıpranma payı ile erken emeklilik için SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor. İşte erken emekli eden o meslekler ve gerekli olan tüm şartlar!

01.11.2021 07:30 - Son Güncelleme: 01.11.2021 07:30
Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! İşte SGK erken emekli eden o meslekler...

Sigortalı olarak aktif çalışma hayatında bulunan, ağır şartlar altındaki mesleklerde çalışan ve yaralanma ölüm tehlikesi yüksek olan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından erken emeklilik imkanı tanınıyor. Yıpranma payından emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmiş olması oldukça önemli ve bu şartların neler olduğu, hangi mesleklerin erken emeklilikten yararlanabildiği gibi konular gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte erken emekli eden o meslekler!

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Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! İşte SGK erken emekli eden o meslekler...

Yıpranma hakkından kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, polis, sağlık çalışanları ve milletvekilleri de yararlanıyor.

Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! İşte SGK erken emekli eden o meslekler...

SÜRELER FARKLI

Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! İşte SGK erken emekli eden o meslekler...

SINIRI DA VAR

Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor.

Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün! İşte SGK erken emekli eden o meslekler...

Bir istisna bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor.

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