EYT’liler için özel komisyon çözümü! Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi... Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar
Emeklilikte yaşa takılanlara çözüm için bir komisyon kurulacak. Emekli aylığı yolunu açacak talepler bu komisyon tarafından değerlendirilecek, formüller belirlenecek...
21.02.2022 06:58 - Son Güncelleme: 21.02.2022 06:58
Ek gösterge ve sözleşmeli personelin kadro sorununun çözülmesinin ardından EYT'lilerin taleplerini değerlendirecek bir komisyon kurulacak.
1. EYT'lilere ilişkin bu yıl bir düzenleme yapılacak mı?
Geçen hafta EYT'lilerden oluşan bir heyet, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti.
Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi.