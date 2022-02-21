EYT’liler için özel komisyon çözümü! Yaşı bekleyenlere emeklilik rehberi... Hangi formüller gündemde? İşte tüm detaylar

1. EYT'lilere ilişkin bu yıl bir düzenleme yapılacak mı?

Geçen hafta EYT'lilerden oluşan bir heyet, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti.