EYT’LİLER DİKKAT! Yargıtay’dan tazminat kararı! Aynı işyerinde devam ederken ne yapılmalı?
2 milyon 250 bin kişi EYT düzenlemesiyle emekli olmaya hazırlanıyor. Bazıları emekli olup tazminatını alarak işten ayrılmayı düşünüyor. Kimi EYT'liler de aynı işyerinde devam etmeyi planlıyor. Bu durumda tazminat konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Yargıtay'dan bu yönde önemli bir karar geldi. Emekli olup çalışmaya devam edenleri ilgilendiren bu önemli karar ve çalışanların bu konuda yapması gerekenler şöyle...
Emeklilikte yaşa takılanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik için gün sayıyor. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e gelerek yasalaşması planlanırken, bir yandan da gözler kıdem tazminatına çevrilmiş durumda. EYT düzenlemesiyle emekli olan çalışanlardan son işyerinde en az 1 yıllık hizmeti olanların tamamının kıdem tazminatı hakkı olacak. EYT'liler emekli olurken tazminatını alarak ayrılabilecek.
Ancak çok sayıda EYT'li çalışmaya devam etmeyi planlıyor. Pek çoğu da aynı işyerinde. Burada kıdem tazminatı konusuna dikkat etmek gerekiyor. Yargıtay kararları da bu yönde yol gösterici oluyor.
Son olarak emekli olup çalışan bir işçi için Yargıtay'dan önemli bir karar geldi. İşte emekli olup aynı işyerinde çalışmayı planlayan EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda dikkat etmesi gereken noktalar...
* Tazminatını alıp aynı işyerinde devam eden kişi nasıl ikinci kez tazminat alabilir?
Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin, kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi gerekir. Yani 1 yıl dolmadan tazminat alamaz. 1 yılı doldurup işyeri tarafından işten çıkartılırsa, tazminatını aldığı tarihten sonraki çalıştığı süreler için yeniden tazminat alabilir. Tazminatı son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Ancak emekli olurken kıdem tazminatını alıp çalışmaya devam edenler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamıyor.