EYT’LİLER DİKKAT! Yargıtay’dan tazminat kararı! Aynı işyerinde devam ederken ne yapılmalı?

* Tazminatını alıp aynı işyerinde devam eden kişi nasıl ikinci kez tazminat alabilir?

Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin, kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi gerekir. Yani 1 yıl dolmadan tazminat alamaz. 1 yılı doldurup işyeri tarafından işten çıkartılırsa, tazminatını aldığı tarihten sonraki çalıştığı süreler için yeniden tazminat alabilir. Tazminatı son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Ancak emekli olurken kıdem tazminatını alıp çalışmaya devam edenler eğer istifa ederse ikinci kez tazminat alamıyor.