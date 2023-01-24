EYT ile birlikte yeni müjde geldi! Çalışmayan ev hanımlarına emeklilik! 25 senelik evli olmanız yeterli! 5.500, 6.000, 7.500 TL aylık maaş yatacak....

Çalışmayan ev hanımlarına emeklilik fırsatı yeniden gündeme geliyor. EYT ile birlikte 2.5 milyon vatandaşın emekli olmasının ardından ev hanımları için de çalışmalar başladı. 25 yıllık evli ve daha önce hiç çalışmamış ev hanımları artık emekli olabilecek. İşte çalışmayan ev hanımlarına emeklilik başvurusu ve tüm detaylar...