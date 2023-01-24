EYT ile birlikte yeni müjde geldi! Çalışmayan ev hanımlarına emeklilik! 25 senelik evli olmanız yeterli! 5.500, 6.000, 7.500 TL aylık maaş yatacak....
Ev hanımlarına emeklilik fırsatı için araştırmalar hızlandı. 20-25 yıl evli kalan çalışmayan kadınlar e-devlet üzerinden başvurarak emekliliğe başvuru yapabilecekler. İşte çalışmayan ev hanımlarına emeklilik hakkında detaylar.
Çalışmayan ev hanımlarına emeklilik fırsatı yeniden gündeme geliyor. EYT ile birlikte 2.5 milyon vatandaşın emekli olmasının ardından ev hanımları için de çalışmalar başladı. 25 yıllık evli ve daha önce hiç çalışmamış ev hanımları artık emekli olabilecek. İşte çalışmayan ev hanımlarına emeklilik başvurusu ve tüm detaylar...
ANNEYSENİZ DOĞUM BORÇLANMASI
Eğer bir anneyseniz ve hiç çalışma geçmişiniz yoksa doğum borçlanması ile emekli olabilirsiniz.
Doğumdan önce sigorta girişi olanlar, doğumdan sonra geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabilmektedir. Doğum borçlanmasından en fazla 3 çocuğu olan faydalanabiliyor.
VERGİSİZ ESNAFLIK İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
İşçi almadan ve motorl taşıt kullanmadan iş yeri açarak emekli olabilirsiniz. Bu kişiler vergi dairelerine başvurarak 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabilmektedir. Bu belgeyi alan ev hanımları isteğe bağlı sigortalı olabilir veya prim ödeyerek de emeklilik fırsatı kazanabilir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE ÇALIŞMAYAN EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?
🔶Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
🔶5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
🔶Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,