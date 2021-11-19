EYT'liler bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak. EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler yüz binlerce kişinin son günlerde merak ettiği konulardan birisi oldu. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde şu an emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını açıklanmıştı. Bu çalışmanın gelecek yıl başlaması bekleniyor ve çeşitli formüller gündeme geliyor.