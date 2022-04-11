RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul rekora doymuyor! 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışı...

Son dakika: Borsa İstanbul rekora doymuyor! 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışı...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışını yaparak rekor kırdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

11.04.2022 18:28 - Son Güncelleme: 11.04.2022 18:32
Son dakika: Borsa İstanbul rekora doymuyor! 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışı...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,33 kazançla 2.449,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

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Son dakika: Borsa İstanbul rekora doymuyor! 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışı...

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Son dakika: Borsa İstanbul rekora doymuyor! 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışı...

Bankacılık endeksi yüzde 5,93 ve holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,12 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile elektrik oldu.

Son dakika: Borsa İstanbul rekora doymuyor! 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışı...

KAPANIŞ REKORU
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.450,16 puana, kapanış rekorunu da 2.449,11 puana taşıdı.

Son dakika: Borsa İstanbul rekora doymuyor! 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışı...

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi.

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