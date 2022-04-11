Son dakika: Borsa İstanbul rekora doymuyor! 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışı...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.449,11 puanla tarihinin en yüksek kapanışını yaparak rekor kırdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...
11.04.2022 18:28 - Son Güncelleme: 11.04.2022 18:32
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,33 kazançla 2.449,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi.