RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekliye enflasyona göre 3000 TL + Bu yıla özel artış 4.000 TL! İkramiye zammı için dönüm noktası! SSK Bağ-Kur emeklisi, dul, yetim kaç TL ikramiye...

Emekliye enflasyona göre 3000 TL + Bu yıla özel artış 4.000 TL! İkramiye zammı için dönüm noktası! SSK Bağ-Kur emeklisi, dul, yetim kaç TL ikramiye...

Bayramdan 1 hafta evvel yapılacak ödeme amacıyla hangi formülün masada bulunduğu merak edilip araştırılıyor. Emekli ikramiyeleri amacıyla geri sayım devam ediyor. Emeklilerin bin 100 lira olan bayram ikramiyesine zam formülleri amacıyla butona basıldı. İlk alternatif 2 bin liraya çıkması. Böylece iki bayramda toplamda 4 bin TL ödeme yapılacak. Ağırlıklı formül ise her sene enflasyon zammı yapılması. Buna göre bu seneki rakam bin 500 liraya yükselecek. Böylece 2 bayram amacıyla toplam ödeme 3.000 TL olacak. Haberimizde 2 formüle göre, emekli, dul, yetim amacıyla ikramiye maaş hesabına yer verdik. İşte ikramiye zammına dair son gelişmeler...

takvim.com.tr
12.04.2022 10:43 - Son Güncelleme: 12.04.2022 10:43
Emekliye enflasyona göre 3000 TL + Bu yıla özel artış 4.000 TL! İkramiye zammı için dönüm noktası! SSK Bağ-Kur emeklisi, dul, yetim kaç TL ikramiye...

Bu hafta düzenlenecek Kabine'de, ekonomiye ilişkin sorunlar da masaya yatırılacak. Toplantıda emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de gündemde olacak. İkramiyede 2 formül ön planda tutuluyor. Birincisi, enflasyona göre artış, ikincisi ise bu yıla özel artış. Enflasyona göre sabit 3.000 TL, bu yıla özel artış olursa 4.000 TL ödeme yapılacak. Peki, bayram ikramiyeleri bu sene kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye enflasyona göre 3000 TL + Bu yıla özel artış 4.000 TL! İkramiye zammı için dönüm noktası! SSK Bağ-Kur emeklisi, dul, yetim kaç TL ikramiye...

FORMÜL TABLOSU!

ENFLASYONA GÖRE SABİT: 3.000 TL

BU YILA ÖZEL ARTIŞ: 4.000 TL

Emekliye enflasyona göre 3000 TL + Bu yıla özel artış 4.000 TL! İkramiye zammı için dönüm noktası! SSK Bağ-Kur emeklisi, dul, yetim kaç TL ikramiye...

1. FORMÜLE GÖRE

Emekli: 1.500+1500

Dul Yetim (%75): 1.125 + 1.125

Dul Yetim (%50): 750+750

Yetim (%25): 375+375

Emekliye enflasyona göre 3000 TL + Bu yıla özel artış 4.000 TL! İkramiye zammı için dönüm noktası! SSK Bağ-Kur emeklisi, dul, yetim kaç TL ikramiye...

2. FORMÜLE GÖRE

Emekli: 2.000 + 2.000

Dul Yetim (%75): 1.500 + 1.500

Dul Yetim (%50): 1.000 +1.000

Yetim (%25): 500+500

Emekliye enflasyona göre 3000 TL + Bu yıla özel artış 4.000 TL! İkramiye zammı için dönüm noktası! SSK Bağ-Kur emeklisi, dul, yetim kaç TL ikramiye...

Emeklilerin bin 100 lira olan bayram ikramiyesine zam için düğmeye basıldı. İlk seçenek 2 bin liraya çıkması. Ağırlıklı formül ise her yıl enflasyon zammı yapılması. Buna göre bu yılki rakam bin 500 liraya yükselecek...

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