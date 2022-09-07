1 milyon işçiyi sevinçten dört köşe edecek haber! Taşerondan kadroya geçen işçiye MÜJDE! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

"Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir.

Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız.