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Haberler Ekonomi 1 milyon işçiyi sevinçten dört köşe edecek haber! Taşerondan kadroya geçen işçiye MÜJDE! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

1 milyon işçiyi sevinçten dört köşe edecek haber! Taşerondan kadroya geçen işçiye MÜJDE! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber geldi. Taşerondan kadroya geçen işçiler merakla bekliyordu. . Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı tanındı mı? Taşeron kadro son dakika verildi mi? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
07.09.2022 10:55 - Son Güncelleme: 07.09.2022 10:55
Taşerondan kadroya geçen işçiye MÜJDE! 1 milyon işçiyi sevinçten dört köşe edecek haber! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Taşerondan kadroya geçen işçiler için açıklamalar sıkı takip ediliyor. Özelleştirilme nedeniyle kamu ya da özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen 4/B'li sözleşmelilere müjde verildi. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

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Taşerondan kadroya geçen işçiye MÜJDE! 1 milyon işçiyi sevinçten dört köşe edecek haber! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

TAŞRERON İŞÇİLERLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar, kamudaki sözleşmeli personele kadro hakkı başta olmak üzere geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili yapılan çalışmalardaki son durumu açıkladı.

Taşerondan kadroya geçen işçiye MÜJDE! 1 milyon işçiyi sevinçten dört köşe edecek haber! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

"Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir.

Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız.

Taşerondan kadroya geçen işçiye MÜJDE! 1 milyon işçiyi sevinçten dört köşe edecek haber! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

"Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar.

Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız."

Taşerondan kadroya geçen işçiye MÜJDE! 1 milyon işçiyi sevinçten dört köşe edecek haber! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...

Özelleştirilme nedeniyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanlara müjde geldi.

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