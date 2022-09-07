1 milyon işçiyi sevinçten dört köşe edecek haber! Taşerondan kadroya geçen işçiye MÜJDE! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber geldi. Taşerondan kadroya geçen işçiler merakla bekliyordu. . Sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erecek mi? Taşeron işçiye tayin hakkı tanındı mı? Taşeron kadro son dakika verildi mi? İşte merak edilenler haberimizde!
Taşerondan kadroya geçen işçiler için açıklamalar sıkı takip ediliyor. Özelleştirilme nedeniyle kamu ya da özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen 4/B'li sözleşmelilere müjde verildi. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine haiz olanların iş sözleşmeleri yada idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
"Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir.
Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız.