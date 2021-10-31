EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor! Güzel haber ve başlıyor!

Peş peşe çok güzel açıklamalar yapıldı. EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor! Nuray Babacan'ın haberine göre; hükümette, bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler öneme alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı kümeler konusunda, alakalı bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi. Bu bağlamda binlerce emeklilik bekleyen vatandaş, EYT yasası çıkacak mı araştırıyor. Peki, EYT ne demek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimler? İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri…