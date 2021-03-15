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Dikkat! Değişti! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından ciddi düşüşler yaşayan dolar mart ayında son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Dolarda yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların da kafasını karıştırırken flaş bir dolar kuru tahmini geldi. Dolar almalı mı satmalı mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi? sorularının yanıtını veren Alman banka tahminlerini değiştirdi. İşte detaylar…

15.03.2021 08:04 - Son Güncelleme: 15.03.2021 08:04
Dikkat! Değişti! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Kur tahminleri revize ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini değiştirirken yabancı bankalardan aynı adım geldi. İşte yeni dolar tahminleri...

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Dikkat! Değişti! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Dolar kurunda oynaklık yaşanıyor. Kurda TCMB faiz toplantısına kadar yatay bir seyir gözlenebilir. 100 baz puan ya da daha üzerinde bir faiz, kuru yeniden 7.40 - 7.30 bölgesine çekecektir.

Dikkat! Değişti! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Ancak yurtdışı kaynaklı riskler arttığı için gerilemeler sınırlı olacaktır. Milliyet'te yer alan habere göre, Commerzbank, 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 8.00'den 8.50'ye revize etti. Kurum, orta vadede politika faizinin yeniden yüzde 15 civarına düşürülmesini beklediklerini bu nedenle Türk Lirası'nda yukarı yönlü bir eğilimin yeniden başlayarak kurun 2021'de 8.50'ye, 2022'de ise 9.50'ye çıkacağını belirtti.

Dikkat! Değişti! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

YERLİLERİN ENFLASYON VE KUR BEKLENTİSİ ARTTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.23 iken, bu anket döneminde 11.54 oldu.

Dikkat! Değişti! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.79 TL iken, bu anket döneminde 7.95 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7.94 TL iken, bu anket döneminde 8.20 TL olarak gerçekleşti.