Dikkat! Değişti! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Ancak yurtdışı kaynaklı riskler arttığı için gerilemeler sınırlı olacaktır. Milliyet'te yer alan habere göre, Commerzbank, 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 8.00'den 8.50'ye revize etti. Kurum, orta vadede politika faizinin yeniden yüzde 15 civarına düşürülmesini beklediklerini bu nedenle Türk Lirası'nda yukarı yönlü bir eğilimin yeniden başlayarak kurun 2021'de 8.50'ye, 2022'de ise 9.50'ye çıkacağını belirtti.