Dikkat! Değişti! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar düşecek mi yükselecek mi?
Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından ciddi düşüşler yaşayan dolar mart ayında son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Dolarda yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların da kafasını karıştırırken flaş bir dolar kuru tahmini geldi. Dolar almalı mı satmalı mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi? sorularının yanıtını veren Alman banka tahminlerini değiştirdi. İşte detaylar…
15.03.2021 08:04
- Son Güncelleme: 15.03.2021 08:04
Ancak yurtdışı kaynaklı riskler arttığı için gerilemeler sınırlı olacaktır. Milliyet'te yer alan habere göre, Commerzbank, 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 8.00'den 8.50'ye revize etti. Kurum, orta vadede politika faizinin yeniden yüzde 15 civarına düşürülmesini beklediklerini bu nedenle Türk Lirası'nda yukarı yönlü bir eğilimin yeniden başlayarak kurun 2021'de 8.50'ye, 2022'de ise 9.50'ye çıkacağını belirtti.