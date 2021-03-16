32, 46, 55 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı arttı! Nakit parası olan köşeyi döndü! Hesabında 10.000 TL’si olan kaç TL alır?
32, 46, 55 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı arttı! Nakit parası olan köşeyi döndü! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına ait azami faiz hafta sonunda yüzde 18.00 bandında bulunuyordu. Anadolu Bank yeni hafta itibariyle vadeli mevduat faiz oranlarına değiştirdi. Bankanın müşterilerine sunduğu yeni faiz oranı, diğer bankaların Mart ayı için duyuru ettikleri faiz oranları ve diğer tüm hesaplamalar sizlerle. Vadeli mevduat hesabı ile hasılat elde faktörün en büyük avantajı tehlikesiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. Peki hesabında 10.000 TL'si olan kaç TL kazanacak?
Bankaların aktüel vadeli mevduat faiz oranları azami yüzde 18.00 bandında bulunuyordu. İNG, TEB, Turkish Bank, Fibabanka ve Burgan Bank tarafından sağlanan bu oranlar hafta sonunda duyuru edilmişti. Yeni haftanın ilk harekât gününde ise bazı bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını değiştirdiler. Anadolu Bank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 18.50. Odeabank ve Alternatif Bank yüzde 17.75, QNB Finansbank'ta son güncellemesi sonrasında yüzde 17.70, HSBC'nin 32 gülük vadeli mevduat faizi yüzde 17.50 oldu. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.