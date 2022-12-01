EYT’li olan çalışmaya devam edebilir mi? İşveren EYT’li çalışanına kıdem tazminatı verecek mi? Gün boşluğu olan borçlanma yapabilir mi?
Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenlemenin Meclis'e sunulmasını bekliyor. EYT'liler kadar işverenler de bazı soruların cevabını merak ediyor. Özellikle kıdem tazminatı ve prim durumu. Peki işveren EYT'li çalışanına kıdem tazminatı verecek mi? EYT'li olan çalışmaya devam edebilir mi? Kısmi süreli çalışan EYT'den yararlanabilir mi? İşte detaylar...
Vatandaşın beklediği EYT yasa taslağının gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması, ardından da Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin koordinasyonunda emeklilik işlemlerinin hızlı şekilde tamamlanması için fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları yapılıyor. Emeklilik başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde kuyruk bekleyerek, yazılı başvuruda bulunmaya gerek kalmayacak.
EYT düzenlemesinde hem başvuru hem de emeklilik aşamasında prim, borçlanma ve yaşlılık ile ilgili çok sayıda kolaylık dikkat çekti.
Sabah'ta yer alan habere göre EYT ve sözleşmeliye kadroda bazı soruların yanıtları şöyle:
1- EYT YASA TEKLİFİ MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis takvimini aralık ayında yapma planlarının olduğunu dile getirdi. Meclis takvimine göre 5-16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmeleri yapılacak. Bu tarihler arasında yasa teklifinin gündeme alınması beklenmiyor, ancak 16 Aralık sonrası Meclis'e gelmesi ve ocak ayı başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
2- GÜN BOŞLUĞU OLAN HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR Mİ?
Gün boşluğu olup 5000 günü dolmayan sigortalılar 5510 sayılı Kanunda yer alan sürelerin bulunması durumunda hizmet borçlanmasında bulunabilecek. Ücretsiz doğum, analık izni, yedek astsubay okulunda geçen süreler, eski Emekli Sandığı kapsamındakilerin aylıksız izin süreleri, avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri bu kapsamda yer alıyor.
ÖĞRETİM İÇİN GEÇİRİLEN SÜRE
Yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirilen öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı da bu kapsamda değerlendiriliyor. Yaşlılık toptan ödemesi ve yaşlılık toptan ödemesinin ihyası ile de prim günü kazanılabilir.
Yasadaki borçlanmalar haricindeki geçmiş yıllardaki gün boşluklarının ödenmesi ve prim gününün artırılması mümkün bulunmuyor.