EYT’li olan çalışmaya devam edebilir mi? İşveren EYT’li çalışanına kıdem tazminatı verecek mi? Gün boşluğu olan borçlanma yapabilir mi?

Vatandaşın beklediği EYT yasa taslağının gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması, ardından da Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin koordinasyonunda emeklilik işlemlerinin hızlı şekilde tamamlanması için fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları yapılıyor. Emeklilik başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde kuyruk bekleyerek, yazılı başvuruda bulunmaya gerek kalmayacak.

EYT düzenlemesinde hem başvuru hem de emeklilik aşamasında prim, borçlanma ve yaşlılık ile ilgili çok sayıda kolaylık dikkat çekti.