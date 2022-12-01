3-4 çocuğa 450 TL... Aileler e-Devletten başvuruyor paralar çocuklara dağıtılıyor! Evladınız varsa Aile Bakanlığı ödeme yapıyor!

Çocuk ödemesi alabilirsiniz! Aile Bakanlığı 2022-2023 yılında Çocuk Destek Bileşeni adında yeni bir program açtı. Program kapsamında 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 ve üzeri çocuğa ise 450 TL'nin üzerinde para dağıtılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken şartlar da açıklandı. İlk ödemeler Ekim ayında vatandaşın hesabında takır takır yatmıştı. Peki, Çocuk Destek Bileşeni yardımı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları neler? İşte tüm merak edilenler...