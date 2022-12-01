3-4 çocuğa 450 TL... Aileler e-Devletten başvuruyor paralar çocuklara dağıtılıyor! Evladınız varsa Aile Bakanlığı ödeme yapıyor!
Türkiye Aile Destek Programının kapsamı genişledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni adlı yeni bir program dahil edildiğini duyurdu. Peki bu program nedir? Program aracılığı ile çoluk çocuğu olanlara para yardımı yapılıyor. Başvuranlar ilk ödemelerini aldı bile. Henüz başvuru yapmamış olanlar için ise tüm detaylar haberimizin devamında!
Çocuk ödemesi alabilirsiniz! Aile Bakanlığı 2022-2023 yılında Çocuk Destek Bileşeni adında yeni bir program açtı. Program kapsamında 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 ve üzeri çocuğa ise 450 TL'nin üzerinde para dağıtılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken şartlar da açıklandı. İlk ödemeler Ekim ayında vatandaşın hesabında takır takır yatmıştı. Peki, Çocuk Destek Bileşeni yardımı nedir, nasıl başvuru yapılır, şartları neler? İşte tüm merak edilenler...
"Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirten Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.