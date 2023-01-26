İlkokul ortaokul liseli öğrencileri başvuruyor 5.104 TL yatıyor! KARNENİ GETİR PARAYI KAP! Başarı Teşvik Programı şartları ve başvuru ekranı...
Başarı Teşvik Programı müjdesi geldi! Takdir ve teşekkür alan öğrencilere karne ödülü veriliyor. Karnesinde başarı gösteren öğrencilere teşvik amacıyla devlet 5 bin 104 TL'ye kadar ödeme yapacacağını açıkladı. Peki Başarı Teşvik Programı'na nasıl başvuru yapılır? Başvuru için gereken şartlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Detayları Bakan Yanık tek tek açıkladı. İşte Başarı Teşvik Programı hakkında bilmeniz gerekenler.
Devletten öğrencilere dev destek programı! Milyonlarca öğrenci karnesine geçtiğimiz Cuma günü kavuştu. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte Başarı Teşvik Programı gündeme geldi. Karnelerinde belirli bir başarı gösteren öğrencilere 5.104 para hediyesi veriliyor. Peki Başarı Teşvik Programı nedir? Başarı Teşvik Programı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başarı Teşvik Programından kimler yararlanabilir? Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği! İşte detaylar...
Başarı Teşvik Programı kapsamında, başarılı öğrencilere karne hediyesi niteliğinde nakit ödeme yapılacak. Açıklamayla birlikte milyonlarca öğrenci programa nasıl dahil olunacağını araştırmaya başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da "Başarı Teşvik Programı" ile yapılacak ödeme miktarlarını açıkladı. Yanık, "3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." diye konuştu.
İşte Başarı Teşvik Programı kapsamında yapılan ödemeler:
1 ) Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği ,