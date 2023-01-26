İlkokul ortaokul liseli öğrencileri başvuruyor 5.104 TL yatıyor! KARNENİ GETİR PARAYI KAP! Başarı Teşvik Programı şartları ve başvuru ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da "Başarı Teşvik Programı" ile yapılacak ödeme miktarlarını açıkladı. Yanık, "3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." diye konuştu.