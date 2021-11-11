EYT’li için 6’lı çözüm! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılan'lar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeliye kadro hem de EYT için komisyonlar oluşturulduğunu belirten Bunun için bir komisyon oluşturulduğunu belirten Bakan Bilgin sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını da bildirdi.