EYT’li için 6’lı çözüm! Emeklilikte yaşa takılanlar böyle emekli olacak!
Ankara'da EYT için komisyon oluşturuldu. Komisyon Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmaya başladı. Peki hangi kriterler çalışılıyor? Çalışmanın detayları neler? Kimler kapsama alınacak? Düzenleme nasıl olacak? Bu noktada 6 ayrı konu üzerinde çalışılıyor. İşte milyonlarca sigortalıya emeklilik yolunu açacak çalışmanın detayları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılan'lar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeliye kadro hem de EYT için komisyonlar oluşturulduğunu belirten Bunun için bir komisyon oluşturulduğunu belirten Bakan Bilgin sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını da bildirdi.
Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren EYT çalışması da birçok açıdan devam ediyor. Konunun hem emeklilikle ilgili hem de bütçe ile ilgili yönleri olduğu için çalışma bakanlığı bürokratlarının şanında Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ve uzmanlar birlikte çalışmaları yürütüyor.
Peki komisyonun masasında hangi çalışmalar var. İşte EYT'liye emeklilik yolunu açacak 6 önemli aşama…
ÇALIŞMANIN ROTASI
1-Kapsam: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam oldu. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek.
Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.