Bir gecede olanlar oldu adeta domino etkisi yaratacak! Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! 14-18-24 altın bilezik fiyatı değişti!

Bir önceki kapanışta 587 lira seviyelerini gören gram altın fiyatı yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Altın fiyatları rotasını yine değiştirdi. Son günlerde alan satan artık iki kez düşünmeye başladı. Uzman isimler tahminleri tek tek açıklarken fiyatlarda yaşanan değişimler herkesi şaşırtıyor. Fiyatlarda yaşanan bu değişimlerin hemen sonrasında çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar uzman yorumlarını inceliyor. Özellikle gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları okuyor. İstikrarlı olarak yükselmeye devam eden gram altın fiyatları özellikle yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam edeceğe benziyor.