Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Merakla bekleniyordu! Tarih belli oldu
Gözler maaş ve ikramiyelerde! Başkan Erdoğan milyonlarca emekliye müjdeyi verdi. Maaş ve ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce yatacak... Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri için de tarih netleşti... İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracaklarının müjdesini verdi. Maaş ve ikramiyelerin ne zaman yatacağı merakla beklenirken tarih netleşti.
MAAŞ VE İKRAMİYE TAKVİMİ
Yeni dönemin ilk kabinesi emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için takvimi öne çekti.
Emekliler Kurban bayramı öncesi çifte bayram yaşarken, temmuzda da zamlı aylık alacak. Mevcut uygulamada emekli aylıkları tahsis numarasının son hanesine göre yatılıyor.
SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28'i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor.
Bağ-Kur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9,7.5 olanlara her ayın 25'inde, 3,1 olanlara 26'sında, 8,6,4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde 0 olanlar ise her ayın 26'sında aylık alıyor.
MAAŞ VE İKRAMİYELER 5 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK
Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. Sabah'ta yer alan habere görer SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.