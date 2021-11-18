EYT'li emekliliğe 3 adımda gidecek! Eğer 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamladıysanız...
Türkiye'deki emekliliği bekleyen EYT'liler için her gün yeni haberler çıkarken binlerce kişi nasıl emekli olacağı konusunda çeşitli hesaplamalar yapıyor. Buna göre EYT çalışmalarında 'kapsam, yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği ve maaş hesabı' olmak üzere 3 kriter karara bağlanacak. Bunlar için formüller de hazır...
18.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 18.11.2021 07:01
İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.