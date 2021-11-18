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EYT'li emekliliğe 3 adımda gidecek! Eğer 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamladıysanız...

Türkiye'deki emekliliği bekleyen EYT'liler için her gün yeni haberler çıkarken binlerce kişi nasıl emekli olacağı konusunda çeşitli hesaplamalar yapıyor. Buna göre EYT çalışmalarında 'kapsam, yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği ve maaş hesabı' olmak üzere 3 kriter karara bağlanacak. Bunlar için formüller de hazır...

18.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 18.11.2021 07:01
EYT’li emekliliğe 3 adımda gidecek! Eğer 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamladıysanız...

Emeklilik için yaşı bekleyenlerin gözü yeni düzenlemede.

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EYT’li emekliliğe 3 adımda gidecek! Eğer 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamladıysanız...

Konunun gündeme gelmesi heyecan yaratırken; çalışmalardan çıkacak sonuç da merakla bekleniyor.

EYT’li emekliliğe 3 adımda gidecek! Eğer 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamladıysanız...

EYT çözümü için özellikle 3 konu üzerinde duruluyor.

EYT’li emekliliğe 3 adımda gidecek! Eğer 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamladıysanız...

YAŞ-PRİM KRİTERİ

EYT’li emekliliğe 3 adımda gidecek! Eğer 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamladıysanız...

İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.

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