Evlenecek çiftlere müjde! Başvurup devletten 24 maaş çeyiz desteği alabilirsiniz! Çeyiz yardımı başvuru şartları nedir?

Evlenmek isteyen fakat düğün masraflarından dolayı bu süreci erteleyen çiftler devletin verdiği destekten yararlanabiliyor. 24 maaşlık çeyiz desteğinden faydalanmak isteyenler belirlenen şartları taşıyor olması gerek yani her evlenecek olana bu imkan sağlanmıyor. Nikah kıyacak olan çiftlerin en merak ettiği konuların başında çeyiz yardımı geliyor ve başvuruların nereden yapılacağı sıklıkla araştırıyor. Peki 24 maaşlık çeyiz yardımı başvuru şartları nedir? İşte ayrıntılar!