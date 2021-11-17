Evlenecek çiftlere müjde! Başvurup devletten 24 maaş çeyiz desteği alabilirsiniz! Çeyiz yardımı başvuru şartları nedir?
Evlilik her çiftin hayalidir ve hayattaki en mutlu süreçlerden biri olsa da ekonomik olarak zorluklar da yıpratıcı olabiliyor. Devletten yeni evlenecek çiftlere şartları karşılamaları durumunda 24 maaş çeyiz desteği veriyor ve bunun için nereye başvuru yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Devletten 24 maaşlık ceyiz desteğini almak isteyen çiftler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmak için hangi şartların arandığını öğrenmek istiyor ve araştırmalar yapıyor. Peki Çeyiz yardımı başvuru şartları nedir? Her evlenecek bu şmkandan faydalanabiliyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar!
17.11.2021 21:19
- Son Güncelleme: 17.11.2021 21:19
Evlenmek isteyen fakat düğün masraflarından dolayı bu süreci erteleyen çiftler devletin verdiği destekten yararlanabiliyor. 24 maaşlık çeyiz desteğinden faydalanmak isteyenler belirlenen şartları taşıyor olması gerek yani her evlenecek olana bu imkan sağlanmıyor. Nikah kıyacak olan çiftlerin en merak ettiği konuların başında çeyiz yardımı geliyor ve başvuruların nereden yapılacağı sıklıkla araştırıyor. Peki 24 maaşlık çeyiz yardımı başvuru şartları nedir? İşte ayrıntılar!