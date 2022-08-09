EYT’li 6 yaş kazanacak! EYT’de kim ne zaman emekli olacak? Kadın ve erkeklerde 50-52 yaş formülü!
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik çalışma heyecanla beklenirken, çalışmalarda yaş için bir alt sınır getirilip getirilmeyeceği de karara bağlanacak. Burada kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş formülü alternatifler arasında bulunuyor. Bu formüle göre EYT'lilerde 6 yaşa varan bir avantaj ortaya çıkıyor. İşte detaylar...
Milyonlarca kişi yeni emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu hazırlıklarını sürdürürken, bu kişilere emeklilik yolunu açacak düzenlemenin kapsamı merak ediliyor.
ALT SINIR GELİR Mİ?
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Yapılacak düzenleme ile bu kişilere emeklilik yolunun açılması planlanıyor. Bu kapsamda pek çok formül de gündeme geliyor. EYT'lilere yaş şartı kaldırılırken, bir alt sınır getirilebileceği konuşuluyor.
YASA NE GETİRDİ?
1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na 4447 sayılı Kanun'la eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre kadınlarda 55, erkeklerde 58'e varan yaş şartı getirildi.
KADIN VE ERKEKTE FARKLI
EYT'lilere yönelik çalışmalarda, bu yaş şartının tamamen kaldırılması ya da esnetilmesi ele alınacak. Emeklilik yaşı için bir alt sınır gelebileceği DE konuşuluyor. Kadınlarda 50, erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi alternatifler arasında bulunuyor. Ancak bu sınırların farklılaşması da söz konusu olabilecek.
NASIL UYGULANACAK?
Eğer böyle bir yaş şartı getirilirse prim ve yıl şartını tamamlayanlar kadın ise 50, erkek ise 52 yaşını aştığında emekli olabilecek. Örneğin; 24 Mayıs 1999 ile 8 Eylül 1999 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan bir kadın 20 yıl (bu süre doldu), 5975 prim günü, 56 yaş ile emekli olabilirken; 50 yaşını doldurduğunda aylık alma imkanına kavuşabilecek. Burada 6 yaş erken emeklilik imkanı olabilecek.