EYT’li 6 yaş kazanacak! EYT’de kim ne zaman emekli olacak? Kadın ve erkeklerde 50-52 yaş formülü!

NASIL UYGULANACAK?

Eğer böyle bir yaş şartı getirilirse prim ve yıl şartını tamamlayanlar kadın ise 50, erkek ise 52 yaşını aştığında emekli olabilecek. Örneğin; 24 Mayıs 1999 ile 8 Eylül 1999 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan bir kadın 20 yıl (bu süre doldu), 5975 prim günü, 56 yaş ile emekli olabilirken; 50 yaşını doldurduğunda aylık alma imkanına kavuşabilecek. Burada 6 yaş erken emeklilik imkanı olabilecek.