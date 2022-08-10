1,2,3,4 çocuklu SSK'lı anneye 2 ayda 11.922 TL kazanma hakkı! Zam geldi! 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmak yeterli! Tam maaş verilecek...

Çalışma hayatı ile ilgili yasalarımız anneleri ve anne adaylarını koruyucu destekler içeriyor. Emeklilikten maddi yardıma, izinden kreş hakkına kadar birçok alanda anneler için önemli avantajlar sunuluyor. Bunlardan biri de yarı zamanlı çalışan annelere yapılan destekler. SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. İşte merak edilenler!