5.000 prim + 99 ön. sigortalılar EYT’de fanusa alındı! Meclis’te ’10 gün’ detayı! 2000 girişlilere 3600 primle yaş haddi tablosu! EYT’de PLATİN kadro NETLEŞTİ!

EYT'nin Meclis'e gelmesini bekleyen milyonlarca kişi son gelişmeleri takip ediyor. Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "EYT bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi." ifadelerine yer verdi. Bu bağlamda EYT'liler şartlarda ve primde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, EYT son durum nedir? EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT'de staj mağdurları kapsama alınacak mı? İşte detaylar haberimizde!