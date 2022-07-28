28 Temmuz akaryakıt fiyatları: 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu? BENZİN, MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM!
28 Temmuz akaryakıt fiyatları güncellendi. Bir önceki gün 102,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 99,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,74 dolardan alıcı buldu. Brent petrol 100 doların altında seyretmeye devam ediyor. Böylelikle akaryakıta indirim gelmeye devam ediyor. Peki 1 litre benzin, mazot, otogaz ne kadar, kaç TL oldu?
28.07.2022 11:42 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:42
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. 28 Temmuz 2022 itibariyle benzin ve motorin fiyatları düştü. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 99,86 dolar oldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM Mİ GELDİ? İşte EPGİS son dakika Shell, Opet, BP akaryakıt fiyatları...