EYT’den sonra hesaplar değişiyor! 3600 prim + 15 yılla kısmi emeklilik takımı geldi! 2000 sonrası SSK, Bağkur’lu için yaş 50-55’e indirilebilir! Kademeli olarak...

EYT sonrası devlet tarafından yeni sistemin sinyalleri verildi. Özellikle seçimin ardından emeklilik sisteminin değişebileceği konuşuluyor. Seçim beyannamesinde ipuçları verilirken, 2000 sonrası sigortalılar için kademeli emeklilik sistemi gündeme geldi. Öte yandan kısmi emeklilik şartlarında ise yaşın düşürülmesi bekleniyor. İşte son gelişmeler haberimizde!