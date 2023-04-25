EYT'den sonra hesaplar değişiyor! 3600 prim + 15 yılla kısmi emeklilik takımı geldi! 2000 sonrası SSK, Bağkur'lu için yaş 50-55'e indirilebilir! Kademeli olarak...
EYT yasasının ardından gündemde sıklıkla kısmi emeklilik şartları araştırılıyor. Öte yandan 2000 ve üstü sigortalılara alternatif emeklilik yolları için yeni düzenlemeler bekleniyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. EYT kapsamında olup primi yetmeyenler ise kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecek. Kısmi emeklilikte ise yaş şartının düşürülmesi bekleniyor. Peki, kısmi emeklilik şartları neler? Yeni emeklilik sistemi ne zaman devreye girecek? İşte merak edilenler!
EYT sonrası devlet tarafından yeni sistemin sinyalleri verildi. Özellikle seçimin ardından emeklilik sisteminin değişebileceği konuşuluyor. Seçim beyannamesinde ipuçları verilirken, 2000 sonrası sigortalılar için kademeli emeklilik sistemi gündeme geldi. Öte yandan kısmi emeklilik şartlarında ise yaşın düşürülmesi bekleniyor. İşte son gelişmeler haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili süreç devam ederken yasayı kaçıranlara yönelik yeni bir gündem oluştu. Özellikle seçim sonrası emeklilik sisteminin değişeceği konuşuluyor.
Böylece Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik gündemi oluştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da Bağ- Kur'luların prim şartlarını düşürecek çalışma yapıldığını gösterirken, reform kapsamında EYT düzenlemesini kaçıranların da ele alınması bekleniyor.