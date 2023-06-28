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EYT'den sonra erken emeklilik için çok kritik duyuru! EPT, Bağkur affı, staj sigortası için A Takımı şekillendi!

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunun ardından, kolay emeklilik için gözler torba yasaya çevrildi. Torba yasa kapsamında, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla birlikte ev kadınlarının sosyal güvencesi ve erken emekliliğini sağlayacak bir sistem de devreye alınacak. Peki, torba yasada EPT, Bağkur eşitlemesi ve staj sigortası gibi konular için bir madde yer alacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.06.2023 09:34 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:34
EYT’den sonra erken emeklilik için çok kritik duyuru! EPT, Bağkur affı, staj sigortası için A Takımı şekillendi! SSK, BAĞKUR 51, 50, 49 yaşında...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonrası erken emeklilik yolları araştırılıyor. Bu konuda gözler çıkacak olan torba yasa tasarısına çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yaptığı önemli açıklamalarda, "İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer alan müjdelerle ilgili müjdeler olacak." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama eksik primi olanlar Bağkur tescil affı bekleyenler ve staj sigortası beklentisi olanlar gibi birçok kişinin erken emeklilik müjdesini heyecanla beklemesine neden oldu.

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EYT’den sonra erken emeklilik için çok kritik duyuru! EPT, Bağkur affı, staj sigortası için A Takımı şekillendi! SSK, BAĞKUR 51, 50, 49 yaşında...

Seçimlerin ardından TBMM hızla yasama faaliyetlerine başladı. Bayram tatilinin ardından Meclis'e peş peşe önemli ve milyonları ilgilendiren düzenlemelerin gelmesini bekliyoruz.

EYT’den sonra erken emeklilik için çok kritik duyuru! EPT, Bağkur affı, staj sigortası için A Takımı şekillendi! SSK, BAĞKUR 51, 50, 49 yaşında...

1. TORBA YASA TEMMUZ'UN İLK HAFTASI YASALAŞACAK

Öncelikli olarak gelecek ilk torba yasa Temmuz'un ilk haftasında yasalaşacak.

EYT’den sonra erken emeklilik için çok kritik duyuru! EPT, Bağkur affı, staj sigortası için A Takımı şekillendi! SSK, BAĞKUR 51, 50, 49 yaşında...

Bu ilk torba özellikle emeklilerin ve memurların ek maaş artışlarıyla ilgili düzenlemeler içerecek.

EYT’den sonra erken emeklilik için çok kritik duyuru! EPT, Bağkur affı, staj sigortası için A Takımı şekillendi! SSK, BAĞKUR 51, 50, 49 yaşında...

Memur taban maaşının 22 bin liraya çıkartılması, memurlara ve emeklilere refah payının verilmesi, 7.500 TL üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı gibi konular yasalaşarak Temmuz aylık ödeme gününe yetişmiş olacak.

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