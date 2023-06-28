EYT'den sonra erken emeklilik için çok kritik duyuru! EPT, Bağkur affı, staj sigortası için A Takımı şekillendi!
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunun ardından, kolay emeklilik için gözler torba yasaya çevrildi. Torba yasa kapsamında, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla birlikte ev kadınlarının sosyal güvencesi ve erken emekliliğini sağlayacak bir sistem de devreye alınacak. Peki, torba yasada EPT, Bağkur eşitlemesi ve staj sigortası gibi konular için bir madde yer alacak mı? İşte detaylar...
28.06.2023 09:34 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:34
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonrası erken emeklilik yolları araştırılıyor. Bu konuda gözler çıkacak olan torba yasa tasarısına çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yaptığı önemli açıklamalarda, "İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer alan müjdelerle ilgili müjdeler olacak." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama eksik primi olanlar Bağkur tescil affı bekleyenler ve staj sigortası beklentisi olanlar gibi birçok kişinin erken emeklilik müjdesini heyecanla beklemesine neden oldu.