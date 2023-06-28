EYT'den sonra erken emeklilik için çok kritik duyuru! EPT, Bağkur affı, staj sigortası için A Takımı şekillendi!

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonrası erken emeklilik yolları araştırılıyor. Bu konuda gözler çıkacak olan torba yasa tasarısına çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, yaptığı önemli açıklamalarda, "İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer alan müjdelerle ilgili müjdeler olacak." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama eksik primi olanlar Bağkur tescil affı bekleyenler ve staj sigortası beklentisi olanlar gibi birçok kişinin erken emeklilik müjdesini heyecanla beklemesine neden oldu.