EYT’den sonra 2 maddeli erken emeklilik tablosu! 2008 öncesi SGK’lılar kapsama alındı! 42, 43, 44 ve 51 yaşında 3600 prim yeterli! Sigorta, prim ve vergi indirimi...

Emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi genellikle belirli olsa da bazı vatandaşların erken emekli olma şansları bulunuyor. SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik mümkün kılınıyor. Peki, vergi indiriminden emekli olanlar nelerden faydalanabilir, nasıl vergi indirimi ile emekli olunur? İşte detaylar...