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Haberler Ekonomi 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarına dikkat! Primi eksik olan EPT'lilere 11 gün avantajı geldi! O kişiler 3 ay süre ile EYT'li olabilecek! Bağkur İHYA, 1261 gün ve üstü...

2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarına dikkat! Primi eksik olan EPT'lilere 11 gün avantajı geldi! O kişiler 3 ay süre ile EYT'li olabilecek! Bağkur İHYA, 1261 gün ve üstü...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) düzenlemesi milyonlara emeklilik yolunu açtı. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde önce sigortalı olanlar, artık prim ve yıl şartını tamamlayarak emekli olabiliyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
20.06.2023 08:57 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:58
Primi eksik olan EPT’lilere 11 gün avantajı geldi! 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarına dikkat! O kişiler 3 ay süre ile EYT’li olabilecek! Bağkur İHYA, 1261 gün ve üstü...

EYT'liler dikkat! Toplu ödemeyle primi tamamlayıp emekli olmanın yollarından biri de ihya. Ancak burada yapılacak ödeme, asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için önümüzdeki ay artacak. Peki kimler bu imkandan yararlanabilir? Nelere dikkat edilmeli? İşte detayları...

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Primi eksik olan EPT’lilere 11 gün avantajı geldi! 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarına dikkat! O kişiler 3 ay süre ile EYT’li olabilecek! Bağkur İHYA, 1261 gün ve üstü...

Eksik primler çalışarak tamamlanabileceği gibi, beklemeden toplu ödeme yolları da var.

Primi eksik olan EPT’lilere 11 gün avantajı geldi! 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarına dikkat! O kişiler 3 ay süre ile EYT’li olabilecek! Bağkur İHYA, 1261 gün ve üstü...

Bunlardan biri de ihya. Ancak ihya için yapılacak ödemeler Temmuz itibariyle artacak. Bu nedenle bu ay bitmeden başvuran avantajlı olacak. Üstelik ödeme için de 3 ay süre olacak. İşte ihya ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Primi eksik olan EPT’lilere 11 gün avantajı geldi! 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarına dikkat! O kişiler 3 ay süre ile EYT’li olabilecek! Bağkur İHYA, 1261 gün ve üstü...

* Kimler yararlanacak?
Ödenmemiş Bağ-Kur prim borçları için 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında çıkarılan düzenlemelerle önemli bir imkan sağlandı. Prim borçları silinirken, bunlara ilişkin hizmet süreleri donduruldu.

Primi eksik olan EPT’lilere 11 gün avantajı geldi! 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarına dikkat! O kişiler 3 ay süre ile EYT’li olabilecek! Bağkur İHYA, 1261 gün ve üstü...

Sigortalılar eğer Bağ-Kur prim borcu nedeniyle dondurulmuş hizmet süreleri varsa, ihya yaparak bu süreleri kazanabilir.

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