EYT'de ZÜMRÜT değerinde yaş TABLOSU! 1999-1998-1997-1996-1995 sigortalı EYT'den yaş şartsız nasibini alacak! Erken emeklilikle 5000, 5975 gün...
EYT hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkında son dakika açıklamada bulundu. Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var" ifadelerine yer verdi. Aynı zamanda işverenler için tazminat yükü hakkında destek sinyali verdi. Peki EYT'den ilk kimler yararlanacak? EYT'den kimler emekli olabilecek? İşte merak edilenler!
11.11.2022 18:30 - Son Güncelleme: 11.11.2022 18:30
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili oldukça önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çalışma Bakanlığı EYT için ilk kez sayı verdi. İlk etapra 1.5 milyon kişinin yaş şartsız bir şekilde emekli edileceği belirlendi. Peki EYT'den ilk kimler yararlanacak? EYT'den kimler emekli olabilecek? İşte ayrıntılar!
Emeklilik için yaşı bekleyenlere yönelik düzenlemede önemli detaylar belli oldu. Meclis'te bütçe sunumu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk kez sayı verdi.