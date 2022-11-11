EYT’de ZÜMRÜT değerinde yaş TABLOSU! 1999-1998-1997-1996-1995 sigortalı EYT’den yaş şartsız nasibini alacak! Erken emeklilikle 5000, 5975 gün...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili oldukça önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çalışma Bakanlığı EYT için ilk kez sayı verdi. İlk etapra 1.5 milyon kişinin yaş şartsız bir şekilde emekli edileceği belirlendi. Peki EYT'den ilk kimler yararlanacak? EYT'den kimler emekli olabilecek? İşte ayrıntılar!