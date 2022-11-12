19-38 yaş arası form dolduracak! İŞKUR 11 bin TL maaşla 100 BİN 641 işçi alacak! 69 ilde ACİL tebliğ geçildi! Bekçi, Şoför, Temizlikçi...

İŞKUR her ay binlerce kişinin iş bulmasına vesile oluyor. Resmi sitesinde yeni ayın işçi alımı ilanları paylaşıldı. Her hafta binlerce firmanın işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşan İŞKUR, Kasım ortasında ilanları yeniliyor. Vatandaşların iş bulması konusunda öncü olmaya devam eden İŞKUR'da komi, montaj işçisi, çağrı merkezi ve servis elemanı gibi pek çok sektöre işçi alımı olacağı bilgisi duyuruldu. Şu anda mevcutta 100 bin 641 personel yer alıyor. İşte İŞKUR güncel iş ilanları!