EYT’de YEPYENİ PRİM TABLOSU GELDİ! 2000 sonrası kademeli yaş indirimi, staj, 5000 prim, kısmi emeklilik piyangosu vuracak talihliler netleşti! SSK, Bağkur, 2925 Tarım...

Emeklilik için yeni sistem geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da Bağ- Kur'luların prim şartlarını düşürecek çalışma yapıldığını gösterirken, reform kapsamında EYT düzenlemesini kaçıranların da ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda 9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar merakla yeni açıklamaları bekliyor. İşte detaylar...