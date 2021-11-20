EYT'de yeni yıl sinyali geldi! 3'lü maaş formülü netleşiyor! 2 şartı sağlayan emekli olup maaşına kavuşacak! 40 yaş üstü için... Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar yeni düzenleme ile emekli maaşına kavuşabilecek. Emekli maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler bu düzenlemeyle beraber yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreç nasıl işleyecek? Gündemdeki EYT formülleri neler? İşte konu hakkında tüm açıklamalar ve EYT son durum haberimizde!