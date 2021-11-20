EYT'de yeni yıl sinyali geldi! 3'lü maaş formülü netleşiyor! 2 şartı sağlayan emekli olup maaşına kavuşacak! 40 yaş üstü için...
Emeklilik için geri sayım yapan yüz binlerce EYT'li son dakika açıklamalara kilitlendi. Milyonlarca kişi emeklilik düzenlemesini büyük bir heyecanla bekliyor. Devlet EYT konusunu kapsamlı bir değerlendirme sürecine aldı. Bu çalışmalarda öncelikle kimlerin kapsama gireceği tespit edilecek daha sonra da emeklilik için uygulanacak formüller tek tek masaya yatırılacak. Bu aşamada maliyet hesabı da çıkartılarak karar kısmına gelinecek. EYT çalışmalarının 2022'de tamamlanması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreç nasıl işleyecek? Gündemdeki EYT formülleri neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum nedir? Gündemdeki EYT formülleri neler? Eyt son durum ne oldu 2021? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
EYT'de yeni yıl sinyali geldi! 3'lü maaş formülü netleşiyor! 2 şartı sağlayan emekli olup maaşına kavuşacak! 40 yaş üstü için... Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar yeni düzenleme ile emekli maaşına kavuşabilecek. Emekli maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler bu düzenlemeyle beraber yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreç nasıl işleyecek? Gündemdeki EYT formülleri neler? İşte konu hakkında tüm açıklamalar ve EYT son durum haberimizde!
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor. Ancak bu çalışmalar bir süre devam edecek çünkü kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Şu anda yıl sonuna kadar karar verilmesi gereken asgari ücret konusu bulunuyor. Bundan sonra sürdürülen 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışmalarıyla birlikte EYT değerlendirmesi de sürecek.
Bu çalışma sonunda emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler bu düzenlemeyle birlikte yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar iççin erkeklerde 25 kadınlarda 20 yıl sigortalılık şartı bulunuyor.