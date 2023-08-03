EYT'de yeni perde! 45,46-51,52,53 yaşındakiler... 7 yıl geri çekiyor! 1999-2000-2008 sigorta girişlilere erken emeklilik modeli!

Bu düzenlemeler sayesinde milyonlarca kişi emeklilik hayallerini daha erken ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Özellikle EYT'li vatandaşlar için olumlu bir adım atılmış durumda. Geçmişte emeklilik şartlarını tamamlayamadıkları için emekli olma hakkını kaybetmiş olanlar için yeni düzenlemeler sayesinde bu haklarını kullanma imkanı doğuyor. Aynı şekilde, prim eksikliği olanlar ve sigorta başlangıç tarihi 1999 sonrasına denk gelen vatandaşlar da bu düzenlemelerin kapsamına alınıyor.