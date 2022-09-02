EYT'de yeni formül müjdesi verildi! EYT ile emeklilikte o tarih belli oldu! 2 Eylül Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir?
2 Eylül EYT son durum: Asgari ücretin artırılması, emeklilerin maaşında enflasyon farkından ötürü iyileştirilme yapılması gibi düzenlemelerden sonra kulislerde emeklilikte yaşa takılanların yıllardır yaşadığı mağduriyetinde giderilmesi amacıyla bir yasa çıkarılacağı konuşulmaya başlandı.
02.09.2022 10:26 - Son Güncelleme: 02.09.2022 10:26
Henüz kanunun kimleri kapsayacağı ve şartları tam olarak netleşmiş değil ama birtakım gazetecilerin yazılarına baktığımızda yaş konusu ile ilgili bir anlaşmazlık bulunduğu yaş sınırının çok aşağıya çekilmemesi amacıyla ısrar edildiği tarafında veriler gelmektedir. EYT'liler ise yasanın geniş kapsamlı olması ve bu hususta mağdur olan herkesi almasını istemektedirler. Peki öngörülen emeklilik çalışmasında ilk kapsam ne kadardır? İşte ayrıntılar!