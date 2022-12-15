EYT'de yaş sınırı gelmeyecek mi? Talimat verildi! 5.000 prim+ 1999 öncesi sigortalılara EYT'de YEPYENİ sayfa! 4a,4b,4c'liler...

EYT hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dosyanın kapsamında en merak edilen mesele yaş şartının gelip gelmeyeceği hususu. Son olarak Başkan Erdoğan EYT'lilere beklediği müjdeyi verdi ve 'Ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz' dedi. Düzenlemede son düzlüğe girerken yaş şartı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan'ın kulislerde yaş sınırının getirilmemesi yönünde talimatı olduğu ileri sürüldü. Bakan Bilgin'den bugün son dakika açıklama geldi. Bilgin, "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz," dedi. Peki, EYT'de yaş şartı olmayacak mı? EYT'de yaş sınırı kalktı mı? İşte merak edilen gelişmeler ve son dakika açıklamalar haberimizde!