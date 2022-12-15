EYT'de yaş sınırı gelmeyecek mi? Talimat verildi! 5.000 prim+ 1999 öncesi sigortalılara EYT'de YEPYENİ sayfa! 4a,4b,4c'liler...
EYT'de yaş şartı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bakan Bilgin'den yaş konusunda yeni bir açıklama geldi. Öte yandan kulislerde sınırın getirilmemesine dair Başkan Erdoğan'ın talimatı olduğu konuşulmaya başlandı. Peki, EYT'de yaş şartı olmayacak mı? İşte merak edilenler!
EYT hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dosyanın kapsamında en merak edilen mesele yaş şartının gelip gelmeyeceği hususu. Son olarak Başkan Erdoğan EYT'lilere beklediği müjdeyi verdi ve 'Ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz' dedi. Düzenlemede son düzlüğe girerken yaş şartı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan'ın kulislerde yaş sınırının getirilmemesi yönünde talimatı olduğu ileri sürüldü. Bakan Bilgin'den bugün son dakika açıklama geldi. Bilgin, "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz," dedi. Peki, EYT'de yaş şartı olmayacak mı? EYT'de yaş sınırı kalktı mı? İşte merak edilen gelişmeler ve son dakika açıklamalar haberimizde!
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI!: 'SORUNLARI ÇÖZDÜK!'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı. Bilgin burada EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI!
İşte EYT'ye dair öne çıkan açıklamaları;
TEKNİK SORUNLA YAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ...
EYT'lilere ilişkin olarak Bilgin "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" dedi.
KULİSLERDE YAŞ SINIRININ GETİRİLMEMESİ TALİMATI...
Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör bugün EYT konusunda önemli bir köşe yazısı yayınladı.