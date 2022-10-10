EYT’de tüm hesaplar ezber bozacak! 1999-2007-2008-2009 sigorta girişlilere YAŞ sihri çözüldü! EYT’li EYT’siz herkesi kapsıyor! 2.tazminat hakkı, yüksek maaş...

Kademe şartlarının tespitinde sigortalılık süresi dikkate alındı. Sigortalılık süresi az olanlar yeni yasadan fazla, çok olanlar daha az etkilenecek şekilde emeklilik şartları yeniden belirlendi (4447 sayılı yasa ile). Belirlenen kademelere göre emekliliği 18 yıla kadar uzayanlar oldu. İşte EYT'li kesim bu düzenlemeyle ortaya çıkı.