EYT'de tüm hesaplar ezber bozacak! 1999-2007-2008-2009 sigorta girişlilere YAŞ sihri çözüldü! EYT'li EYT'siz herkesi kapsıyor! 2.tazminat hakkı, yüksek maaş...
EYT ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemenin Aralık ayında tamamlanması bekleniyor. EYT'de teknik çalışmalar devam ederken bir yandan da farklı detaylar ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere emeklilik hakkıyla işten ayrılacak olanlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor. EYT düzenlemesiyle beraber emekli olan bir kişi, aynı veya farklı iş yerinde yeniden çalışmaya başlar ise 2. tazminat hakkı da kazanacak! İşte EYT hakkında son gelişmeler ve detaylar haberimizde...
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili tek tek Meclis'in de açılmasıyla hızlanan düzenleme çalışmaları Aralık ayında son halini alacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan çalışmada sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Yasa çıktıktan sonra şartları eksik olanlar tamamladıkları tarihte emekli olabilecekler. Tazminat detayı hakkında yeni açıklama geldi. İşte EYT son durum haberimizde...
Kademe şartlarının tespitinde sigortalılık süresi dikkate alındı. Sigortalılık süresi az olanlar yeni yasadan fazla, çok olanlar daha az etkilenecek şekilde emeklilik şartları yeniden belirlendi (4447 sayılı yasa ile). Belirlenen kademelere göre emekliliği 18 yıla kadar uzayanlar oldu. İşte EYT'li kesim bu düzenlemeyle ortaya çıkı.
4.5 MİLYONU BULUYOR
Sayıları yaklaşık 4.5 milyonu bulan EYT'liler yıllardır yaşadıkları mağduriyetin sona ermesini talep ediyordu. Bu talep karşılık buldu ve kısa süre önce başlayan çalışmalar teknik olarak tamamlandı.